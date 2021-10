Der Ball rollt wieder und auch die Stadien im Westen füllen sich langsam aber sicher wieder mit Zuschauern. Die Länderspielpause im Oktober nutzen die Fanprojekte in NRW traditionell für die Präsentation der Fußballkulturtage NRW, eine Veranstaltungsreihe mit vielfältigen Schlaglichtern auf den Fußball, die noch bis Freitag, 15. Oktober, stattfinden.

In Gelsenkirchen wird eine Online-Lesung und eine Kino-Dokumentation angeboten. Diese geben auch Nicht-Fußballfans die Möglichkeit, sich den gesellschaftspolitischen Bereichen zu widmen, die der Fußball unweigerlich berührt und gestaltet. „Wir können als Fanprojekt diese Themen aufgreifen und nutzen, um Missstände in der Gesellschaft und im Sport zu thematisieren. So die WM 2022 in Katar, die wir mit dem Film „The Workers Cup“ in der Schauburg ins Rampenlicht rücken wollen.“ so Markus Mau vom Schalker Fanprojekt.

Ebenso ist die Lesung „71/72 – Die Saison der Träumer“ über die Zeit des Bundesligaskandals von und mit Bernd M. Beyer ein „tolles Angebot“, so Klaus Lindner vom Träger des Fanprojektes, Gelsensport. „ Das Fanprojekt ist bekannt für seine kritische und diskussionsfreudige Herangehensweise an wichtige Themen. Ich freue mich sehr über die angebotene Themenvielfalt, die sicherlich zunächst im Großen die Dinge beleuchtet, aber auch runtergebrochen auf lokale Ebenen findet sich unsere tägliche Arbeit hier bei Gelsensport in Teilen eben auch dort wieder: Diskriminierungen, Rassismus, Armut, Flucht und natürlich der Fußball! Und wie wir in dieser Gesellschaft miteinander Leben wollen!“ Der Vortrag findet am Dienstag, 12. Oktober, 19 Uhr, über Zoom statt.

Anmeldungen sind nicht nötig, der Link zur Teilnahme: https://zoom.us/j/93952090771?pwd=bmgwTUs1WlNBZ3hIY2VjbWtndjMzQT09

Der Film "The Workers Cup" wird am Dienstag, 14. Oktober, 20 Uhr, in der Schauburg, Horster Straße 6, gezeigt und kostet 4 Euro. Er erzählt von den Lebens- und Arbeitsbedingungen afrikanischer und asiatischer Wanderarbeiter in Katar, die dort die Stadien und Einrichtungen errichten, die für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 benötigt werden und davon, wie für die Arbeiter jährlich ein Fußballturnier ausgerichtet wird, das man den Workers Cup nennt.