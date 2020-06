Platzkonzert am Teich im Bulmker Park 28.06.2020

SPD Ortsverein Bulmke 28.06.2020

Ein ausgelassener Nachmittag heute bei der ursprünglichen Bulmker Kaffeetafel. Mit unserer OB Kandidatin Karin Welge konnten wir heute vielen Menschen in Bulmke eine Freude bei unserem Platzkonzert machen. Es gab leider keinen Kaffee und Kuchen aber dafür eine spontane Gesangseinlage unserer Oberbürgermeister Kandidatin. Außerdem haben sich die neuen Kandidat*innen für den Rat Anna-Lena Karl und Nils Zelaß Ruczinski vorgestellt. Wir haben zugehört und viele Anregungen mitgenommen. Danke an alle, die mit dabei waren und ein besonderer Dank an Mr. Mamboo. Wir freuen uns auf viele weitere Begegnungen mit den Menschen im Stadtteil