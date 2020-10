Ein ganz besonderer Leckerbissen erwartet Musik-Fans am Sonntag, 25. Oktober, um 18 Uhr im Zelt des Circus Probst an der Feldmarkstraße 209. Denn dann sind mit Thorsten Wingenfelder, Purple Schulz und Jon Flemming Olsen drei große Musiker und Sänger zu Gast.

Purple Schulz war in den letzten Jahren öfter zu Gast in Gelsenkirchen, mal bei Rock am Dom, aber auch als Gast des RockOrchestersRuhrgebeat.

Nun kommt der Sänger, der in den 80ern mit „Sehnsucht“, „Verliebte Jungs“ und „Kleine Seen“ große Erfolge feiern konnte, wieder einmal nach Gelsenkirchen und das mit weiteren hochkarätigen Musikern.

Als wahrer Storyteller entpuppt sich Thorsten Wingenfelder, der „Fury in the Slaughterhouse“-Gitarrist. Er ist seit einiger Zeit solo unterwegs und möchte die Geschichten hinter seinen Songs erzählen.

Dittsches Imbisswirt Ingo in der Manege

Singer-Songwriter Jon Flemming Olsen, der mit der von ihm gegründeten Band „Texas Lightning“ auch schon gefeierter Popstar war und in seiner Rolle als Imbisswirt Ingo in der Kult Serie „Dittsche“ im Fernsehen präsent ist, wagt auf seinem dritten Solo-Album, das er erstmals in Bremen am 30. Oktober präsentiert, inhaltlich und musikalisch einen Balanceakt: Mal fokussiert auf den Weg, mal in den Abgrund blickend, mal traumtänzerisch leicht - immer in dem Bewusstsein, dass nichts sicher ist im Leben.

Der plötzliche Ausbruch und die Folgen der Corona-Krise sind dafür ein Beispiel, Olsens intuitives Gespür für eingängige Popmelodien hingegen eine feste Konstante. Erstmals allerdings treibt ihn seine Lust und Neugier auf Neues dazu, seine Songs musikalisch opulenter umzusetzen, um so die verschiedenen Stimmungen fein zu verstärken.

Tickets zum Preis von 43,50 Euro werden wegen der Corona-Maßnahmen in Gruppen angeboten.

Sie sind auf https://www.deinetickets.de/shop/kir/de/start/nocookie/?g=1771 erhältlich.