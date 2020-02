Tagesausflug der Jahrgangsstufe 11 des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit zum „Studieninformationstag 2020“ in Bochum.

Die Jahrgangsstufe 11 des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit besuchte am 16. Januar 2020 den „Studieninformationstag“ an der Hochschule für Gesundheit in Bochum.

Auf dem Programm standen Vorträge zum Studienangebot, Beratungen durch den Studierendenservice, spannende Exponate und Mitmach-Aktionen. Vertreter aus den einzelnen Studiengängen, Studierende und der Studierendenservice standen zu Gesprächen bereit und präsentierten den Schülerinnen und Schülern die Räumlichkeiten der Hochschule für Gesundheit.

Neben den vielen spannenden Vorträgen in den Hörsälen bekamen die Schülerinnen und Schüler auch einen praktischen Einblick in die unterschiedlichen Studiengänge.

Der Messebesuch wurde durch spannende Gespräche mit Dozenten und Studierenden abgerundet. Die Schülerinnen und Schüler bekamen einen ersten Eindruck „aus erster Hand“, wie sich ein Studium an der Hochschule so anfühlt.