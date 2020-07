Das Duo Graceland ist am Montag, 17. August, 20 Uhr zu Gast im Circus Probst-Zelt beim Kultursommer im Revierpark Nienhausen, Feldmarkstraße 201, und präsentiert die Show „Simon and Garfunkel Tribute meets Classic“.

Mit Liedern wie „Sound of Silence“ und „Bridge over troubled Water“ schuf das US-amerikanische Duo Simon and Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit „The Boxer“ in die Musikgeschichte ein.

Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland mit „A Tribute to Simon and Garfunkel“ intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. Immer mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits zu bieten.

Dabei ist den beiden Musikern aus Bretten eines besonders wichtig: „Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich. Wir bleiben stets nahe am Original, geben den Kompositionen aber auch eine eigene Note.“

Und so beweisen Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) mit ihrem aktuellen Projekt: die Klassiker des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt harmonieren perfekt mit dem Klang eines Streichensembles.

Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Reservix.de, reservix.de/tickets-a-tribute-to-simon-garfunkel-duo-graceland-in-gelsenkirchen-revierpark-nienhausen-am-17-8-2020/e1585050 erhältlich.