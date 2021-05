Das MiR bietet nun Theater für Zuhause mit einem Streaming-Spielplan. In dieser Mischung ist für jeden etwas dabei, denn das Angebot für die nächsten Wochen reicht von Tanz über Musical bis hin zu Dokumentationen ausgewählter Produktionen.

Über das Streamingportal „dringeblieben“ werden die Videos in unterschiedlichen Formaten (Live-Stream oder Video-On-Demand) und zu individuellen Preisen oder mit Spendenmöglichkeit angeboten. Eine Übersicht aller Angebote gibt es auf mir.ruhr/streams.

Das Musical "Avenue Q" von Lopez, Marx, Whitty

"Avenue Q", das Musical von Robert Lopez, Jeff Marx und Jeff Whitty, ist zu sehen an den Sonntagen, 30. Mai und 6. Juni, jeweils um 19.30 Uhr.

Endlich New York! Hier kann der College-Abgänger Princeton seine Bestimmung suchen. Erschwinglich ist für ihn aber nur die Bruchbude in der Avenue Q, berühmt für günstige Mieten und gute Gelegenheiten, ausgeraubt zu werden. Wer hier wohnt, hat seine Erwartungen auf null geschraubt oder klammert sich hartnäckig an den American Dream.

Der ehemalige Kinderstar Macaulay Culkin fungiert als Hausmeister, der verkannte Komiker Brian schafft es nicht, über seine Arbeitslosigkeit

hinwegzutäuschen und die naive Praktikantin Kate träumt davon, eine eigene Schule nur für Monster zu eröffnen. Die Avenue Q beherbergt nämlich nicht nur die unterschiedlichsten Menschen, sondern auch unterschiedliche Wesen. Und vielleicht findet auch Princeton hier seinen Platz im Leben. Als erstes Musical am MiR wagt „Avenue Q“ den Sprung von der Bühne auf den Bildschirm.

Ein Meisterkurs des Opernstudio NRW

Beim Opernstudio NRW - Meisterkurs, der ab Samstag, 29. Mai, um 19.30 Uhr zu sehen ist, können die Zuschauer miterleben, wie junge Sängerinnen und Sänger in wenigen Tagen einen gesanglichen Sprung machen, Mut für neue Wege und Klangfarben und Bestätigungen für den eigenen Berufsweg bekommen.

Die Chance dazu bietet für junge Sänger ein Meisterkurs. Angeleitet von einem Profi, können die Teilnehmenden in einem geschützten Raum

ihr bisher Gelerntes zeigen und ausbauen. Im April lud das Musiktheater im Revier dazu den Bariton Johannes Martin Kränzle als Meister ins Haus. Kränzle, der in der Kritikerumfrage der Opernwelt zweifach zum „Sänger des Jahres“ gekürt wurde und mit seiner Stimme auf den großen Bühnen der Welt steht, unterrichtete sieben Sänger und die Pianistinnen des Opernstudios NRW.

Gemeinsam wurde intensiv geprobt, an Stimmen, Partien und ihrer Farbigkeit gearbeitet. In den Probentagen profitierten die Nachwuchsmeister von Kränzles Erfahrungen und Einblicken in den Berufsalltag als Meisterkurs-Dokumentation: In der dreißigminütigen Dokumentation begleiten Sie das Opernstudio auf dieser Reise. Bekommen Sie einmalige Eindrücke von diesem Meisterkurs, erlebenden Berufsalltag des (Nachwuchs-)Sängers und hören, wie facettenreich Stimme sein kann.

Das Abschluss eines Meisterkurses ist ein Konzert, bei dem die Sänger das Einstudierte der Öffentlichkeit präsentieren können. Corona-bedingt konnte dies leider nicht stattfinden. Daher bietet das MiR mit dieser Aufzeichnung allen Interessierten die Möglichkeit, ausgewählte Arien und Lieder der teilnehmenden Sänger und der Pianistinnen des Opernstudio NRW zu Hause erleben zu dürfen.

Einblicke in die Oper "Giulio Cesare"

Virtuell Theaterluft schnuppern – dafür bietet das MiR am Freitag, 4., Samstag, 12., und Sonntag, 20. Juni, jeweils um 19.30 Uhr einen besonderen Stream von Georg Friedrich Händels beliebtester Oper „Giulio Cesare“. Neben Ausschnitten aus der Produktion bekommen die Zuschauer auch Einblicke hinter die Kulissen geboten.

Nach langem Lockdown steht hier der Theaterzauber im Vordergrund. Denn Theater ist nicht nur das, was vorne passiert, sondern auch die kollektive Leistung aller Beteiligten auf, hinter und unter der Bühne.

Eigentlich wollte Cäsar seinem Sieg im Bürgerkrieg um Rom nur noch die Krone aufsetzen und den Rivalen Pompeius endgültig aus dem Weg räumen. Doch statt in einem Urlaub mit politischer Nebenfunktion findet sich Cäsar plötzlich mitten in einem ganz neuen Machtkampf wieder: Cleopatra, die Königin Ägyptens, war gerade von ihrem Bruder und Mitregenten Ptolemaios vom Thron vertrieben worden. Im mächtigen Römer sieht sie die Chance auf den Sieg und weiß ihn geschickt zu umgarnen.

Er beherrscht zwar die halbe Welt, doch in Ägypten kommt er als Kämpfer, Politiker und auch als Liebhaber an seine Grenzen. Ihm zur Seite steht ein in Vergessenheit geratener Schriftsteller, der nicht nur versucht, diese historische Episode aufs Papier zu bringen, sondern gleichzeitig auch der eigenen Geschichte Herr zu werden.

"Hin und zurück" oder eine Internetoper

Ab Samstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr präsentiert das MiR "Hin und zurück – eine Internetoper". Ein Ehedrama in zwölf Minuten – mit „Hin und zurück“ hat Paul Hindemith eine der kürzesten Opern aller Zeiten geschrieben. Der Clou daran: Ab der Mitte des Stückes läuft die Handlung – wie auch die Musik – rückwärts und endet am Ausgangspunkt.

Die Handlung ist rasch erzählt: Ein Mann fängt den Brief eines Liebhabers an seine Ehefrau ab und ermordet diese kurzerhand. Aus Reue über die Tat bringt er sich anschließend selbst um. Plötzlich ertönt eine geheimnisvolle Stimme: die Zeit sei nichts im Angesicht der Ewigkeit, zwischen vorher und nachher bestehe kein Unterschied. Also wird das dramatische Geschehen zurückgespult und die Anfangsharmonie wiederhergestellt.

In den experimentierfreudigen 1920er Jahren entstanden, hat sich Hindemiths Opern-Sketch bis heute seine Frische bewahrt. Alltagstaugliche Texte und jazzige Einsprengsel unterstreichen die augenzwinkernd erzählte Story, die den traditionellen linearen Handlungsverlauf kurzerhand aushebelt.

Einblicke: Tanzabend "Notre-Dame de Paris"

Giuseppe Spotas neuer Tanzabend "Notre-Dame de Paris" lehnt sich an Victor Hugos faszinierendes Roman-Panorama „Notre-Dame de Paris“ („Der Glöckner von Notre-Dame“) an. Zu dem das MiR Einblicke gewährt am Freitag, 18., und Sonntag, 27. Juni, sowie am Freitag, 2. Juli, immer um 19.30 Uhr.

Im Zentrum steht die Figur der jungen Esmeralda. Der naive Soldat Phoebus, der von Zweifeln geplagte Geistliche Frollo und der körperlich benachteiligte Quasimodo projizieren ihre unerfüllten Sehnsüchte auf Esmeralda, die sie nicht nur um ihre Ungebundenheit beneiden, sondern auch um ihren Mut, sich über Grenzen hinwegzusetzen.

Quasimodo repräsentiert jenes Anders-Sein, das zu akzeptieren unsere Gesellschaft heute erst ansatzweise imstande ist.

Giuseppe Spota und die Tänzer der MiR Dance Company geben einen exklusiven Einblick in den Probenprozess und Interviews mit den Beteiligten vertiefen die Themen des Tanzstücks, von dem erstmals ein großer Ausschnitt zu sehen sein wird.