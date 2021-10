Gleich drei Veranstaltungen präsentiert die werkstatt, Hagenstraße 34 . Los geht es am Freitag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, mit einem Konzert, das die Musiker Matt Mottel und Thollem Mcdonas „sythesizers at the werkstatt“ genannt haben. Die beiden Amerikaner, die an einer Vielzahl von - nicht nur - musikalischen Projekten beteiligt sind, geben in der werkstatt ihr erstes gemeinsames Konzert.

Matt Mottel ist gemeinsam mit seinem TALIBAM-Duo-Partner, dem Schlagzeuger Kevin Shea, "Improviser in Residence" des Moersfestivals. Er hat diesen besonderen Abend organisiert. Das Konzert wird Solo-Sets sowohl von Mcdonas als auch von Mottel beinhalten, sowie eine Duo-Kollaboration der beiden Musiker - eine Weltpremiere.

Matt Mottel, geboren 1981 in New York, ist ein vielseitiger Künstler, Performer und Autor, der ein umfangreiches Spektrum an Performances, Videos, Skulpturen und Musik produziert. Thollem Mcdonas ist ein ständig reisender Pianist, Keyboarder, Komponist, Improvisator, Singer-Songwriter, Aktivist, Autor und Lehrer. Er hat die meiste Zeit seines Lebens auf Reisen in Nordamerika und Europa verbracht. Seine Arbeit verändert sich ständig, entwickelt sich weiter und reagiert auf die Zeit und seine Erfahrungen, sowohl als Solist als auch in Zusammenarbeit mit Künstlern aus verschiedenen Idiomen und Disziplinen. Thollem ist international bekannt als akustischer Pianist im Free Jazz und in der postklassischen Welt, als Leadsänger der italienischen Agit-Punk-Band Tsigoti sowie als elektronischer Keyboarder durch eine Vielzahl von Projekten.

Die Konzertbesucher erwartet ein schräger und wilder, aber auch unterhaltsamer Konzertabend, der sicherlich "Unerhörtes" bieten wird. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Am Samstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, findet das Poesieduell, der Poetry-Slam der werkstatt, statt. Hier treten jeweils sechs Künstlerinnen und Künstler auf und erhalten die Gelegenheit, das Publikum von sich und den eigenen Texten zu überzeugen. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

In der Reihe "Hammer + 3" ist am Sonntag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, das Bremer Trio „jazzsmells“ mit Schlagzeuger Wolfgang Ekholt zu Gast. Der Gelsenkirchener Gitarrist Christian Hammer, der einmal im Monat drei musikalische Gäste einlädt, pausiert wegen einer Hand-Operation und schlüpft in die Rolle des Moderators.

Wolfgang Ekholt, der zu den profiliertesten Schlagzeugern Deutschland zählt und mit Größen wie Lee Konitz und Kenny Wheeler zusammen spielte, war in der werkstatt bisher in Kombination mit Christian Hammer, Martin Scholz an der Orgel und Gästen zu hören. Diesmal kommt er mit den Bremer Musikern David Jehn am Kontrabass und Klaus Fey am Saxophon. Das Trio spielt eigene Kompositionen und begibt sich mit Phantasie und Mut zum Risiko auf eine musikalische Tour, die in keine stilistische Kategorie passt.

Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, werkstatt-Mitglieder zahlen 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Für alle Veranstaltungen ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Anmeldung per Mail (info@werkstatt-ev.de) ist erwünscht.