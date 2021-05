Master-Studierende der Fachrichtung Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund interessieren sich für Gelsenkirchener Stadtteile. Im Rahmen eines Forschungsprojektes soll ein Bewegungsraumkonzept in Zusammenarbeit mit der Stadt Gelsenkirchen für Schalke-Nord und Bismarck West erstellt werden.

Ein Bewegungsraumkonzept analysiert bestehende Grün- und Freiflächen, deren Bewegungsangebote und zeigt Defizite sowie Potenziale auf.

Doch die Studierenden brauchen die Unterstützung der Bürger.

"Um Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung des Bewegungsangebots in Gelsenkirchen Schalke-Nord und Bismarck West zu geben, sind wir auf die Mithilfe der Bewohner in Form einer Onlinebefragung angewiesen", so die Raumplaner in spe.

Durch die Teilnahme an der Befragung, werden die eingegangen Ideen und Wünsche in die zukünftige Gestaltung der Grün- und Freiflächen einfließen.

Die Daten werden nicht personenbezogen und nur zum Zwecke dieses Forschungsprojektes anonym verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben.

Und so machen Interessierte mit: Einfach diesen Link in die Adresszeile des Browsers hineinschreiben und schon wird man zur Onlinebefragung geleitet: tinyurl.com/schalke-nord-sport

Dort öffnet sich die Start-Seite zum Bewegungsraum-Projekt. Im folgenden kann man Fragen beantworten wie zum Beispiel "An welchen Orten in Schalke Nord und Bismarck West verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit?"

Wer die Studierenden unterstützen möchte, der kann sofort loslegen. Die Teilnahme ist kostenfrei und bis zum 4. Juni möglich. Für die Antworten benötigt man circa sieben Minuten.