Die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) hat in dieser Woche den Weihnachtsmarkt 2020 in der Gelsenkirchener Innenstadt abgesagt.

„Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der Coronaschutzmaßnahmen der Stadt müssen wir zu unserem großen Bedauern den Markt auf dem Heinrich-König-Platz und dem Neumarkt in diesem Jahr ausfallen lassen“, so die beiden SMG-Geschäftsführer Markus Schwardtmann und Wilhelm Weßels.

In den vergangenen Monaten hat die SMG gemeinsam mit den Markthändlern und den zuständigen Behörden zahlreiche Konzepte zur Durchführung des Weihnachtsmarktes geprüft.

Einzäunung wurde durchweg abgelehnt

Das Hauptproblem dabei: Aufgrund der zentralen Lage lassen sich die Besucherströme des Weihnachtsmarktes und der Gelsenkirchener City nicht steuern. Eine mögliche Einzäunung des Weihnachtsdorfes hatten die Markthändler bereits bei einer Sitzung im September einstimmig abgelehnt, weil der Gelsenkirchener Markt vor allem von der Laufkundschaft lebt. Zudem wäre derzeit selbst auf einer eingezäunten Fläche lediglich eine Besucherzahl von maximal 40 Personen erlaubt, die auch für die Händler eine wirtschaftliche Durchführung nicht erlauben würde.

Weihnachtlichter erstrahlen in der City

„Das Konzept des zentralen Weihnachtsdorfes in der City, das sich besonders durch seine gemütliche Atmosphäre auszeichnet, hat sich im letzten Jahr bereits zum zweiten Mal bewährt. Aufgrund der Pandemielage ist eine Durchführung in diesem Jahr leider nicht darstellbar“, so die SMG-Geschäftsführung. Ein kleiner Lichtblick: Die SMG hängt in diesen Tagen die Weihnachtsbeleuchtung über der Bahnhofstraße und den Seitenstraßen wie in den Vorjahren auf. Zudem wird die Innenstadt wieder mit Weihnachtsbäumen dekoriert.

Glühweingärten der Händler sind möglich

Und die Händler bekommen die Möglichkeit, an einzelnen, dann dezentralen Standorten in der City, bei der Stadt Gelsenkirchen eine Sondernutzung zu beantragen.

„Die SMG hat Hygienekonzepte für Glühweingärten und die anderen Stände in den vergangenen Wochen erarbeitet. Wir werden unsere Händler bei der Beantragung der Flächen beraten und begleiten, und hoffen alle miteinander, dass wir im November 2021 den Weihnachtsmarkt in der City wieder wie gewohnt veranstalten können“, erklären die beiden SMG-Geschäftsführung abschließend.