Es ist bereits eine beliebte Tradition: das große Weihnachtskonzert in St. Urbanus am letzten Sonntag der Weihnachtszeit in der festlich geschmückten Kirche. Diesmal findet das Konzert am Sonntag, dem 12. Jan., um 16.00 Uhr in St. Urbanus statt. Es konzertieren die Chöre der Gemeinde St. Urbanus bestehend aus dem Kinderchor St. Urbanus, dem Chor "Novus Exodus" sowie dem großen Propsteichor St. Urbanus. Auch in diesem Jahr beteiligen sich Solisten aus der Pfarrei. Die Gesamtleitung des Konzertes hat Carsten Böckmann. Zum diesjährigen Konzert konnte mit dem Erler Bläserensemble "Trinity Brass" wieder ein ganz besonderer Gast gewonnen werden. Die Bläser spielen stimmungsvolle weihnachtliche Swingmusik. Das Mitsingen bekannter Weihnachtslieder ist ausdrücklich erwünscht.

Der Eintritt ist wie immer frei. Um eine Spende wird gebeten. Weitere Informationen unter www.urbanusmusik.de