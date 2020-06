Der Nordsternpark steht zum Verkauf, die Bahnhofstraße ist privatisiert und das Schloss Horst plötzlich für 200€ zu haben. Was sich nach einem Chaos der Gelsenkirchener Immobilienszene anhört, könnte jetzt Wirklichkeit werden – im Monopoly Gelsenkirchen.

Der Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves bringt mit dem Monopoly Gelsenkirchen eine Stadtedition des beliebten Spieleklassikers heraus. Ein Original-Monopoly mit dem Flair der Ruhrpott-Metropole.

In den letzten Monaten des Kontaktverbots und der Entschleunigung des Alltags sind Familien wieder zusammengerückt, das alte Monopoly wurde hervorgekramt und Runde um Runde gemeinsam gespielt. Diese Situation ist mit Sicherheit nicht ganz unverantwortlich für die vielen Anfragen bezügliche eines eigenen Monopoly Spiels für Gelsenkirchen. Aus diesem Grund möchte Winning Moves im Sinne des Zusammenhalts den Menschen aus Gelsenkirchen diesen Wunsch erfüllen.

Die neue Version des Monopoly Gelsenkirchen, die ab November dieses Jahres erhältlich ist, wird die Highlights der Stadt enthalten. Sie ersetzen die Spielfelder, die auf dem Original Monopoly normalerweise von der Schlossallee oder der Bahnhofstraße besetzt sind. Auch die Texte der Ereignis- und Gemeinschaftskarten stehen ganz im Zeichen von Gelsenkirchen und werden mit den Regionalen der Stadt versehen.

Es ist ein möglichst lokales Spiel von Bürgern für Bürger, bei dem die Vorschläge der Gelsenkirchener zählen und bei dem nicht nur Straßen aus Gelsenkirchen, sondern auch lokale Unternehmen, Händler, Vereine und Medien einen Platz auf dem Spielbett erhalten.

Gelsenkirchener können ihre Wünsche äußern

Jetzt sind die Bürger Gelsenkirchens gefragt, Vorschläge für die neue Städteausgabe einzureichen! Sie haben es in der Hand, welche Straßen, Plätze, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Unternehmen und Händler unbedingt mit auf das Spielbrett müssen; und welche auf keinen Fall.

Was macht Gelsenkirchen aus? Was hat sich einen Platz auf dem Spielbrett verdient und repräsentiert die Stadt?

„Wir freuen uns auf die Vorschläge der Gelsenkirchener und werden mit Sicherheit viele großartige Ideen bekommen“, sagt Anna Thole von Winning Moves, verantwortlich für die Monopoly Gelsenkirchen Edition.

Die Ideen und das Voting für die Straßenfavoriten sind möglich bis zum 19. Juli über die URL gelsenkirchen-spiel.de/das-voting.