Was mich bewegt, kann mich in Bewegung bringen. Dies ist das Motto eines dreistündigen Volkshochschul - Workshops am Mittwoch, 19. Februar 2020.

Von 17:45 bis 20:45 Uhr improvisieren die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer zu bewegenden und verwegenen Momentaufnahmen aus dem Leben tänzerisch, mit und ohne Requisiten.

Da, wo es der (Theater-)Sprache bedarf, kann sie in das Bühnengeschehen einfließen. Die eigene Lebendigkeit und körperliche Ausdrucksfähigkeit mit Freude zum Vorschein zu bringen steht dabei im Mittelpunkt, ohne Anspruch an eine perfekte physische Leistung.

Dabei unterstützen zu Beginn der Kurseinheit Übungen zum Aufwärmen von Körper und Geist sowie Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung.

Der Workshop findet im Bildungszentrum, Ebertstraße 19, 45879 Gelsenkirchen statt und kostet 18,20 Euro, ermäßigt 13,20 Euro. Eine vorherige Anmeldung mit der Kursnummer 2103 ist unter 0209 169-2403 oder www.vhs-gelsenkirchen.de erforderlich.