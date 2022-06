Am Samstag, den 25. Juni 2022 um 19 Uhr geht es in die nächste Runde des Ückendorfer wortGEwaltig Poetry-Slams. Im Spunk, Festweg 21 treten hier wieder einige Wort-Akrobat*innen gegeneinander an und versuchen mit selbst geschriebenen Texten das Publikum zu überzeugen. Die Slammer*innen mit den meisten Stimmen aus dem Publikum ziehen in das Jahres-Finale ein und können sich hier für Stadt- und Landesmeisterschaft qualifizieren.

Im Juni treten dabei unter Anderem Jeanette Kasperfeld, Tobias Beitzel, Angelique Frohwein und Quarterpoet gegeneinander an. Moderiert wird der Abend von Jasmin Sell. In der Hinrunde und einer Rückrunde wählt das Publikum per Handzeichen und vergibt damit Stimmen. Die drei mit den meisten Stimmen treten im Finale des Abends noch einmal auf und hier entscheidet das Publikum dann endgültig wer in das Jahresfinale im November einzieht.

Der Eintritt ist Dank der Unterstützung durch die Heinz-Urban-Stiftung frei.