Unter dem Titel „#Your Zone!2“ findet am Freitag, 6. November, die zweite Veranstaltung zur Jugendkulturreihe des Jugendrings Gelsenkirchen statt. Die Zielgruppe sind dabei natürlich junge Menschen aus Gelsenkirchen.

Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung bieten die Künstler Khalid Bounouar und Ususmango von RebellComedy Stand-up-Comedy und Poetry.

Die Ursprungsidee zu dieser Jugendkulturreihe stammt von jungen Ehrenamtlichen der Gelsenkirchener Jugendverbände, die im Jugendring organisiert sind. In einer Arbeitsgruppe haben die engagierten jungen Erwachsenen die Veranstaltung über Monate geplant und den zweiten Live-Termin entstehen lassen, mit dem Ziel jungen Menschen eine Veranstaltung in jugendgerechtem Format anzubieten, damit diese hierfür nicht in Nachbarstädte fahren müssen.

Die Veranstaltung am Freitag, 6. November, findet statt im Zelt des Circus Probst an der Feldmarkstraße 209 und beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Khalid Bounouar und Ususmango von RebellComedy stehen dabei für Stand-up-Comedy und Poetry. Khalid Bounouar ist ein Naturtalent. Nicht zuletzt deswegen ist der zielstrebige Entertainer, mehrfacher Preisträger und Moderator der herausragendsten Comedyshow Deutschlands. Er ist Stand-up-Comedian, Schauspieler, Musiker und Macher und überzeugt sein Publikum durch seine charismatische Ausstrahlung und sein natürliches Wesen.

Ususmango sagt über sich selbst: „Bisschen psycho, aber ich mag ihn.“ Er ist ein Visionär und hält das sorgfältig ausgewählte Ensemble von zehn verrückten Comedy-Rebellen zusammen, um mit ihnen zusammen weiterhin Comedy in Deutschland nachhaltig zu prägen. Er designt, synchronisiert, schreibt Konzepte macht ein bisschen dies und ein bisschen das (vor allem aber das…). Nachdem er bisher sein Herzblut ausschließlich in die RebellComedy gepumpt hat, kümmert er sich jetzt um die Sache, die er bisher noch nicht geschafft hat: Die Königsdisziplin - Sein erstes Solo seit zehn Jahren.

Durch die Förderung der Stadt Gelsenkirchen kann der Eintritt auf 5 Euro inklusive Softgetränk und Popcorn beschränkt werden. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im DGB – Haus der Jugend, Gabelsbergerstraße 12, montags bis donnerstags von 13 bis 17 Uhr; auf der Trendsportanlage Consolgelände, Klarastraße 45, montags bis freitags von 12 bis 16 Uhr; beim Jugendring Gelsenkirchen, Kurt-Schumacher-Straße 4, 3. Etage, Zimmer 330, mittwochs von 10 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Die Veranstaltung wird unterstützt von: Circus Probst, emschertainment, MB Security Concept und Stage Systems.

„#Your Zone!2“ findet zum Schutz aller unter den Hygiene-Richtlinien gemäß den aktuell geltenden Corona-Regeln statt. Das Publikum wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten, damit vor dem Veranstaltungsbeginn alle Regularien erfüllt werden können.