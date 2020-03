Am heutigen Mittwoch, 4. März, startet um 19.30 Uhr die Zweiertakt-Konzertreihe im Kulturraum „die flora“, Florastraße 26, in das Jahr 2020. Beim Kultursalon wurden bereits erste „Häppchen“ des Konzerts präsentiert.

Der Kulturraum startete diese eigene Reihe mit zwei Konzerten im Frühjahr 2019, um jungen Talenten eine Bühne zu geben.

Die gebürtigen Gelsenkirchener Annabell Bialas an der Trompete und Marc L. Vogler am Klavier, die bereits im Wettbewerb „Jugend musiziert“ miteinander spielten, stellen ihr eigens auf dieses Konzert zugeschnittenes Programm vor. Ihr Repertoire schlägt einen über vier Jahrhunderte reichenden musikalischen Bogen vom Trompetenkonzert in Es-Dur des Mozart-Schülers Johann Nepomuk Hummel bis hin zu einem Uraufführungsstück, dem 2020 komponierten Werk „rush hour“ für Trompete und Klavier von Marc L. Vogler. Vogler wird sich darüber hinaus mit Stücken von William Byrd und Alexander Skrjabin als Pianist vorstellen. Die Trompetenparts werden zum Teil mit eigens erstellten Videomotiven begleitet.



Musikalisches Heimspiel

Für Annabell Bialas und Marc L. Vogler bietet dieses Konzert die seltene Gelegenheit, ihre Musik „vor heimischer Kulisse“ aufzuführen. Denn Annabell Bialas studiert ihr Instrument in Münster, Marc L. Vogler hat es inzwischen nach Köln verschlagen, wo er Komposition studiert. Die Einführung zum Konzert erfolgt durch den musikalischen Leiter der „Zweiertakt-Reihe“, Michael Em Walter.

Das zweite Konzert in diesem Frühjahr folgt am 1. April mit dem aus Ungarn stammenden Balint Gyimesi an der Klarinette und dem auf der Insel Mallorca geborenen Joan Travé am Klavier.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kartenreservierung und Info sind möglich unter Telefon 169-9105.