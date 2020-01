Was im Januar 1990 unter dem damaligen 1. Vorsitzenden der SPD Horst – Nord Hans- Jürgen Meissner in der Bierstube des damals erst ein halbes Jahr alten AWO- Seniorenzentrum am Marie – Juchacz- Weg begonnen hat, was von den Vorsitzenden Gerd Franz und Frank Baranowski fortgeführt wurde, jährt sich am Sonntag. 05. Januar 2020 im Café – Klärchen zum 30 Mal.

An diesem Sonntag ab 10:30 Uhr kann der jetzige Vorsitzende der Sozialdemokraten aus dem Horster Norden Ralf Lehmann zum 30- Jährigen nicht nur Genossinnen und Genossen begrüßen, sondern es sind auch politisch Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich Willkommen.

Die Horster Sozialdemokarten können außerdem in diesem Jahr auf ihr 120 – jährige Geschichte zurückblicken, diese wurde Geschrieben von Arbeitern, von Menschen die noch wussten wo anderen Menschen der Schuh drückt.

Die Partei wurden am 31. Dezember. 1904 im Horster Süden von 17. Bergleuten der Zeche Nordstern I/II gegründet.

An diese Stelle möchte ich einmal an die Unvergesslichen Frauen und Männer erinnern von denen die Partei heute noch einige gebrauchen könnten.

In diesem Sinnen wünsche ich die Veranstalter einen Erfolgreichen Start ins 20te Jahrzehnt.

In diesem Sinnen Glück auf!