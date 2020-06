„Wir lassen die Pfunde purzeln“, verspricht Ernährungsberaterin Jutta Großmann und freut sich, dass die beiden Kurse zum Abnehmen wieder im Ernährungszentrum am Berger See stattfinden können. Natürlich werden die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet. Am 07. Juli. 2020 ist es dann soweit: Rigide Diäten hat der Kursteilnehmer bis Ende August nicht zu erwarten. In der Gruppe mit Gleichgesinnten werden die liebgewonnenen Ernährungsgewohnheiten Schritt für Schritt verändert. Jutta Großmann: „Wer mitmacht, wird abnehmen und denn - noch immer satt sein.

Es gelingt, wenn wir genussvoll essen und dabei das Maß nicht aus den Augen verlieren. Dabei lernen wir, welche Nahrungsmittel uns guttun.“ Alltagstaugliche Tipps und leckere Rezepte helfen, dass der Gang zur Waage wieder Freude bereitet.

Es gibt einen Vormittagskurs von 10:00 bis 11:30 Uhr und einen Abendkurs von 18:00 bis 19:30 Uhr.

Anmeldung und weitere Infos unter Tel 0209 – 5902-485.

Zum Ehrenmal 21, in Gelsenkirchen-Buer statt.