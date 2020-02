Das Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen hat den landesweiten Probealarm am 05.03.2020 abgesagt. Um etwaigen Irritationen in der Bevölkerung vorzubeugen, die in Verbindung mit der Verbreitung des Corona-Virus entstehen könnten, hat sich das Ministerium zu diesem Schritt entschieden.

Quelle: Feuerwehr Gelsenkirchen