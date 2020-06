Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 6.623 auf jetzt 6.697 Fälle (Stand: 20.06.2020, 12.20 Uhr) erhöht. Das entspricht einem Anstieg von 1,12 % zur Meldung von gestern.

Aktuell (Stand: 20.06.2020, 12.20 Uhr) werden 23 COVID-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 12 intensivmedizinisch.

Zurzeit sind 225 zusätzliche Intensivbetten (mit Beatmungsmöglichkeit) im Regierungsbezirk Münster verfügbar.



Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: gestrige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: gestrige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: gestrige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: gestrige Meldung)

Stadt Bottrop:

aktuell Infizierte 1 (0), insgesamt Infizierte 211 (210), Verstorbene 7 (7), Genesene 203 (203)

Kreis Borken:

aktuell Infizierte 7 (7), insgesamt Infizierte 1.111 (1.111), Verstorbene 38 (38), Genesene 1.066 (1.066)

Kreis Coesfeld:

aktuell Infizierte 5 (4), insgesamt Infizierte 871 (870), Verstorbene 24 (24), Genesene 842 (842)

Stadt Gelsenkirchen:

aktuell Infizierte 60 (50), insgesamt Infizierte 473 (457), Verstorbene 16 (14), Genesene 397 (393)

Stadt Münster:

aktuell Infizierte 11 (11), Infizierte 731 (731), Verstorbene 13 (13), Genesene 707 (707)

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 37 (30), insgesamt Infizierte 1.323 (1.316), Verstorbene 40 (40), Genesene 1.246 (1.246)

Kreis Steinfurt:

aktuell Infizierte 16 (18), insgesamt Infizierte 1.339 (1.339), Verstorbene 82 (82), Genesene 1.241 (1.239)

Kreis Warendorf:

aktuell Infizierte 140 (92), insgesamt Infizierte 638 (589), Verstorbene 20 (20), Genesene 478 (477)

Gesamtzahl:

aktuell Infizierte 277 (212), insgesamt Infizierte 6.697 (6.623), Verstorbene 240 (238), Genesene 6.180

(6.173)

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen

Kreis Borken 1,1

Stadt Bottrop 0,9

Kreis Coesfeld 1,8

Stadt Gelsenkirchen 11,1

Stadt Münster 1,6

Kreis Recklinghausen 2,8

Kreis Steinfurt 2,5

Kreis Warendorf 44,3

Durchschnitt RB Münster 8,3

Durchschnitt NRW 6,7