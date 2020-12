Die Weihnachtsfeiertage führen zu Terminverschiebungen bei der Müllabfuhr: Alle regulär in die Weihnachtswoche fallenden Abfuhrtermine werden um einen Werktag vorgezogen. So erfolgt die Sammlung in den Montagsrevieren bereits am Samstag, 19.Dezember.2020, und in den Freitagsrevieren abschließend am Donnerstag, 24.Dezember.2020. Die Änderungen gelten sowohl für die grauen Restabfallbehälter als auch die blauen, braunen und gelben Tonnen.

Die Änderungen bei der Müllabfuhr in der Übersicht

Regulärer Termin: Verlegt auf:

Montag. 21.Dezember. 2020 - Samstag.19.Dezember. 2020 (vorgezogen!)

Dienstag. 22. Dezember. 2020 - Montag. 21. Dezember. 2020 (vorgezogen!)

Mittwoch. 23. Dezember. 2020 - Dienstag. 22. Dezember. 2020 (vorgezogen!)

Donnerstag. 24. Dezember. 2020 - Mittwoch. 23. Dezember. 2020 (vorgezogen!)

Freitag. 25. Dezember. 2020 - Donnerstag. 23. Dezember. 2020 (vorgezogen!)

Wertstoffhöfe an Heiligabend geschlossen

Die GELSENDIENSTE Wertstoffhöfe an der Adenauerallee 115 und der Wickingstraße 25b bleiben am Donnerstag, 24.12.2020, ganztägig geschlossen.