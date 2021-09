Bei der letzten Altpapiersammlung am 21. August wurden 19,3 Tonnen Altpapier eingesammelt.

Recht herzlich danken wir allen Helfern und Sammlern, die das Ergebnis möglich gemacht haben.

Neustart der Kindergruppe ab dem 01. September. 2021 jeden Mittwoch für Kinder von 6 bis 13 Jahre von 16:30 bis 19:00 Uhr.

Im Jugendzentrum Paule an der Industriestrasse 38, in Gelsenkirchen – Horst.