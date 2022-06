Schon seit ein paar Monaten pfiffen es die Spatzen von den Dächern. In Gelsenkirchen sollte mal wieder ein Day of Song stattfinden. Das ist ein Tag, an dem die Mitmenschen aufgefordert werden gemeinsam zu singen.

In den letzten Jahren wurde dieser Tag schon des Öfteren wahrgenommen, aufgrund Corona wurde er aber immer wieder verschoben. Nunmehr sollte es wieder mal so weit sein. Das Seniorenzentrum St. Anna an der Märkische Str. in Gelsenkirchen -Hüllen erklärte sich bereit die Örtlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Stadtteilinitiative Hüllen Aktiv e.V. erklärte sich bereit die Organisation dieses Tages vorzunehmen. Gemeinsam mit dem Sozialen Dienst des Hauses St. Anna fand sodann dieser Day of Song-Tag statt.

Bei Sonne und Wärme fanden sich die Bewohner sowie auch Angehörige auf den Balkonen und auf der Terrasse ein.

Foto: Michael Lork St, Anna

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Am Samstag, den 18. Juni 2022 trafen sich engagierte Sängerinnen und Sänger aus dem Stadtteil Hüllen mit dem Ziel, zusammen mit den Bewohnern des Hauses St. Anna, zu singen. Da die Sonne es sehr gut mit uns allen meinte, übertrieb sie es doch ein wenig, so dass die Bewohner sich lieber auf den Balkonen im geschützten Schatten aufhielten.

Zusätzlicher Text „Day of Song“ in der Anlage.

Foto: Haus St. Anna

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Obwohl Sänger und Bewohner nicht unmittelbar nebeneinanderstanden bzw. saßen, tat dies dem gemeinsamen Singen keinen Abbruch. Mit voller Kehle stimmten die Bewohner uns Angehörigen in die vorgeschlagenen Lieder ein und so manches Auge füllte sich mit Freudentränen.

Zwischendurch wurden die Stimmen mit Kaffee und kalten Getränken geölt, so dass man auch das nächste Lied wieder lautstark mitsingen konnte. Hüllen wäre nicht Hüllen, würde nicht am Ende der Veranstaltung das Schalke- und das Steigerlied angestimmt.

Haus St. Anna

Zusätzlicher Text „Day of Song“ in der Anlage.

Zusätzlicher Text „Day of Song“ in der Anlage. Foto: Haus St. Anna

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Ich habe mir sagen lassen, so Einrichtungsleiter Michael Lork, dass man diese Lieder noch in Horst gehört hätte.

Es war eine sehr gelungene Veranstaltung an der die Bewohner aber auch die Sänger ihren Spaß hatten.

Wann ist eigentlich die nächste Veranstaltung? Alleine diesen Satz zu hören war und ist eine große Freude zu hören so Michael Lork. Haus St. Anna

Zusätzlicher Text „Day of Song“ in der Anlage.

Zusätzlicher Text „Day of Song“ in der Anlage. Foto: Haus St. Anna

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD Die Sängerinnen und der Sänger sind engagierte Bürger aus Hüllen,

die sich extra für diesen Tag gefunden haben und vorher für diesen Nachmittag geprobt haben.

Den Vorschlag von Hüllen Aktiv e.V. den Day off Song im Altenheim St. Anna gemeinsam zu planen und durchzuführen haben wir gerne gemeinsam mit unseren Mitarbeitern aus Anna umgesetzt.