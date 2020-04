Am 07. Mai. 1945 unterzeichnete Generaloberst Jodl im Amerikanischen Hauptquartier in Reims im Quartier von General Dwight D. Eisenhower, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs.

Sie trat am 08. Mai 1945 um 23:00 Uhr in Kraft.

Der sowjetische Diktator Josef Stalin drängte auf eine Wiederholung der Zeremonie im sowjetischen Machtbereich. In der Nacht zum 09. Mai unterschrieb Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht, die Kapitulationsurkunde im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst.

Nach mehr als fünf Jahren Krieg schwiegen in Europa endlich die Waffen.

In Horst brauchten die Menschen allerdings nicht zu warten, bis die offizielle Unterschrift unter die Kapitulationsurkunde gesetzt war, hier war der Zweite Weltkrieg schon sechs Wochen früher zu Ende.

Vorbereitet und eingeleitet wurde die offensive auf das Ruhrgebiet durch schwere Luftangriffe auf militärische Ziele und vor allem auf Verkehrsknotenpunkte.

Den letzten größeren Luftangriff flogen die Alliierten am 28. Februar und am 08. März. 1945 auf die Zeche Nordstern und auf Gelsenberg.

Nachdem Angriff vom 28. Februar wurde das Hydrierwerk total stillgelegt. Dies war auch einer der heftigsten Angriffe.

Die Zivilbevölkerung, vorwiegend im Horster Süden und zwischen Buerer- und Johannastraße beklagten bei diesem Angriff die meisten Opfer. Er machte fast alle Bewohner des Horster Süden obdachlos.

Bereits im November 1944 wurde das St. Josefs - Hospital an der Buerer Straße von sieben Bomben getroffen, auch die Horster Rennbahn wurde schwer beschädigt, der Friedhof Horst-Süd war regelrecht „umgepflügt”.

Das Horster Schloss und Horst - Mitte wurden nicht so stark betroffen – sie lagen nicht in der Angriffslinie.

Die Straßenzüge waren in Trümmerwällen verwandelt und im Erdboden verschwunden, die beiden Kirchen an der Kirchstraße, (heute Strickerstraße) sowie die Vereinsheime wurden völlig zerstört.

An vielen Stellen war auch die Kanalisation getroffen, so dass die Abwässer in die Trümmerfelder flossen.

Die Horstermark bot ein Bild des Grauens. Die wenigen Menschen die diese Angriffe überlebten oder jene welche wenige Tage später durch den Horster Süden über die Trümmer auf die Straße kletterten werden dieses Inferno nie vergessen.

Bereits am Mittwoch. 28. März. 45, versuchten die Nazis in Horst noch einen Volkssturm aufzustellen, 15- oder 16- jährige Jungen, kampfuntaugliche Männer und solche ab 50 wurden als „letzte Reserve“ mobilisiert.

Am Abend desselben Tages sprengten deutsch Wehrmachtsangehörige die Brücken über den Rhein – Herne - Kanal und Emscher, um das Vordringen der feindlichen Truppen Aufzuhalten.

Auf der Bottroper Straße legten SA-Leute eine Straßenbahn als Panzersperre quer über die Fahrbahn.

Die amerikanischen Truppen waren bereits von Norden her soweit auf das Stadtgebiet vorgedrungen, dass Horst am 29. März (Gründonnerstag), unter Artilleriebeschuss lag.

In Horst schleppten sich die letzten versprengten deutschen Soldaten durch die Buerer Straße in Richtung Buer. Auf kleinen Handwagen und in alten Kinderwagen schleppten sie ihre Waffen, Panzerfäuste und Maschinengewehr mit sich.

Auf der Horster Rennbahn verließen die letzten Flakhelfer ihre Stellung.

Am 30. März (Karfreitag) wurden gegen 14:30 Uhr über Horst die letzten Bomben abgeworfen, hierbei gab es fünf Tode, davon eine im Luftschutzbunker der Gaststätte Hollmann an der Ecke Essener/ Bottroper Straße. Außerdem gab es einige Verletzte sowie Häuserschäden.

Nachdem die letzten Bomben auf unseren Stadtteil gefallen waren, drangen gegen 15:00 Uhr auf der Bottroper Straße vier Amerikaner mit vier Panzer gefolgt von einem Spähtrupp amerikanischer Soldaten auf Horst vor.

Vor dem Agnesstift, in dem der Horsts Pfarrer Wenker auf das Kriegsende wartete (das Pfarrhaus auf dem Schollbruch war zerstört), lagen noch zehn Panzerjäger und warteten auf den Feind.

ES kam zu heftigen Straßen Kämpfe mit den alliierten Truppen, wobei noch einmal drei deutsche Soldaten ums Leben kamen.

In Höhe des Sportplatzes am Schollbruch hat zwei tote deutsche Soldaten mit Panzerfäusten gefunden.

Das Dröhnen der Panzermotoren und das Klirren der Ketten drangen in die Ohren der Anwohner.

Eine Granate schlug in den St.-Hippolytus-Kirchturm ein, aus dem Bereich der Turmuhr quoll danach Rauch.

Vermutlich hatte sich ein deutscher Beobachtungsposten dort verschanzt.

Wenig später waren die amerikanischen Truppen am Horster Stern, wo es zu Straßenkämpfen kam. Sie rückten weiter vor, die Buerer Straße hinauf Richtung Beckhausen.

Man befahl der Bevölkerung sich in die Keller zu begeben und sich dort aufzuhalten.

Hier verbrachten viele die nächsten Tage und Nächte, an ein schönes Osterfest war kaum zu denken, die meisten waren froh das die ständige Angst vor neuen Luftangriffen vorbei waren, man hoffte das nun der Frieden einkehrt, obwohl die Kämpfe um Alt- Gelsenkirchen noch andauerten.

In dieser Situation suchte der amerikanische Truppenoffizier einen deutschen dem er Horst anvertrauen konnte.

Er ließ den damaligen Bürovorsteher Bernhard Kölling, der bereits der letzte Amtsverwalter vor der Eingemeindung (von Horst, Buer und Gelsenkirchen 1928) angehörte, zu sich rufen und erklärte ihm: „Ich ernenne Sie hiermit zum Bürgermeister dieses Ortes. Sorgen Sie für Ruhe und Ordnung! Sorgen Sie für Ruhe und Ordnung! Kümmern Sie sich um die Versorgung der Bevölkerung und befolgen Sie meine Befehle. Sie sind mir verantwortlich!“ Kölling, ein untadliger Beamter von preußischem Zuschnitt, übernahm die ihm gestellte schwere und unfreiwillige Aufgabe! Sicherlich wissend, dass er seinen Bürgermeisterposten nicht lange würde ausüben dürfen.

Es vergingen auch nur knapp 3 Wochen, die Briten hatten inzwischen die Amerikaner abgelöst und übten von der Mädchen – Mittel – Schule in Gelsenkirchen ihre Kontrolle aus, bis der Horster Kölling wieder ins Glied der Beamten zurücktreten musste.

Am Ende des Krieges zählte man in Horst 11 640 Spreng- und fast 19 000 Brandbomben, der Bombenhagel tötete 300 Horster.

Mit der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation im Russischen Hauptquartier in Berlin – Karlshorst am 9.Mai 1945 wurden die Verdunklungsgefahren aufgehoben. Horst war ein einziges Trümmerfeld. Von den drei Gelsenkirchener Stadtteilen war es am meisten zerstört. Von seinen drei Kirchen konnten zwei nicht wiederaufgebaut werden, die evangelische und katholische Kirche in Horst –Süd.

Die Katholische Kirche an der Essener Straße war so schwer beschädigt, dass sie erst 1948 wiederaufgebaut war.

Von den 8. Volksschulen waren fünf dem Erdboden gleichgemacht. Sie wurden nicht wieder Aufgebaut. So fehlten am 1.April in Horst 121 Klassenräume, im Jahre 1949 noch 80.

Mit dem Einmarsch der Alliierten und die letzte wahnsinnige Zerstörung der Transportwege und mit einer hermetischen Abschnürung des gesamten Ruhrgebietes kam die Lebensmittelversorgung völlig zum Erliegen

Die tägliche Kalorienzahl, welche in etwa Menge und Wert der erhältlichen Nahrungsmittel amtlich zum Ausdruck brachten, sank von 1.513 Kalorien im Oktober 1944 auf 948 im Mai und schließlich 892 im Juni 1945 ab. So waren die Jahre 45 bis 48 ausgesprochene Hungerjahre in Horst, schlimmer noch als an anderen Orten im Revier.

Die Worte Kartoffelschnitzel, Maismehl, Büchsenfleisch, Hamsterware und Eigenheimer kennzeichnen diese Zeit. Wer sie überstand, wird sie wohl nicht vergessen.

Aber die Horster Bevölkerung klagte und jammerten nicht, nein sie griffen zur Hacken und Schüppe sofern es welche gab und schafften die Trümmer zur Seite, denn das Leben musste weitergehen und wenn es auch noch so schwer viel.

Erst musste der Pütt mal wieder Laufen, dann sehen wir weiter, das war einer der Wahlsprüche in dieser Zeit. Die Zeche Nordstern konnte erst nach übermenschlicher Leistung mit ihrer Instandsetzung im November 1945 die Arbeit wiederaufnehmen, nachdem

Zirka 350 – 400 Mann Mitte April mit den Aufräumungsarbeiten auf Nordstern begannen.

Das Benzinwerk Gelsenberg, dem die Mehrzahl der Angriffe gegolten hatte, litt nicht nur unter seinen Bombenschäden. Es verrottete zunächst noch weiter unter einer drohenden Demontage.

Über die Horster Nachkriegszeit könnte man noch viel Berichten, dafür fehlt an dieser Stelle der Platz und die Zeit. Ich würde mich freuen, wenn, es noch Ältere Horster Bürgerinnen und Bürger gäben würde, die dazu beitragen könnten, dass wir der jüngeren Generation diese Geschichte übermitteln könnte.

Ich bin stolz auf die Menschen, die dazu beigetragen haben unsere Heimat in der wir seit nun mehr sechzig Jahren in Frieden leben können wieder nach 45, auch wenn diese Zeit schwer und nicht immer einfach zu meistern war aufgebaut haben. Danke.