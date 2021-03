Am Donnerstag, 11. März, werden ab 11:00 Uhr auch in Gelsenkirchen die Warn-App „NINA" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) sich melden und die Sirenen heulen. Grund ist der landesweite Warntag in Nordrhein-Westfalen (NRW).

Der Warntag beginnt mit einem einmütigen Dauerton der Sirenen. Fünf Minuten später wird ab 11:06 Uhr ein einminütigen auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Bei einem echten Notfall wird so auf eine Gefahrenlage hingewiesen. Im Ernstfall wären dann die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das Radio einzuschalten. Nach einer fünfminütigen Pause schließt um 11:12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Insbesondere Sirenen haben sich als nicht zu ersetzendes Mittel zur großflächigen Warnung erwiesen. Im nördlichen und mittleren Gelsenkirchener Stadtgebiet sind die Sirenenanlagen komplett installiert, im Süden der Stadt hingegen noch nicht. Daher kann es sein, dass im Süden der Stadt die Sirenen zum Teil deutlich leiser oder auch gar nicht zu hören sein werden.

Die Bürgerinnen und Bürger können mit dem Mängelmelder GEmeldet unter der Rubrik „Sirenen-Probealarm“ mitteilen, wie gut oder schlecht die Warntöne zu hören waren. Den Mängelmelder gibt es als Handy-App und im Internet unter www.gelsenkirchen.de/gemeldet

Nach dem Warnerlass des Landes NRW findet der Warntag jährlich sowohl am zweiten Donnerstag im März als auch am zweiten Donnerstag im September – dann sogar bundesweit – statt.

Bild zum Artikel Am Donnerstag heulen die Sirenen zur Probe

Bildrechte: Caroline Seidel