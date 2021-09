Gelsenkirchen. Engagierte, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen in Gelsenkirchen können ab Freitag, 01. Oktober 2021, einen Antrag auf Förderung im Rahmen des neuen Landesprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ stellen. Darauf weist die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V. hin und hofft auf rege Teilnahme.

Für Gelsenkirchen stehen jährlich bis einschließlich 2024 pro Jahr insgesamt 29.000 Euro Fördermitteln zur Verfügung. Mit einem Festbetrag von je 1.000 Euro werden Vorhaben gefördert, die zum diesjährigen Themenschwerpunkt „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ passen. Anträge können über das Portal www.engagementfoerderung.nrw und direkt bei der Ehrenamtsagentur gestellt werden. Weitere Informationen zum Förderprogramm und zur Antragstellung können unter www.engagiert-in-nrw.de abgerufen werden.

„Antragsberechtigt sind neben Vereinen und Stiftungen beispielsweise auch Initiativen.

Darin unterscheidet sich das Programm von anderen. Gefördert werden Projekte oder Ideen, die passend zum diesjährigen Thema »Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben« initiiert werden und sich durch bürgerschaftliches Engagement auszeichnen. Denkbar sind hier zum Beispiel Besuchsdienste, ein Adventsnachmittag für ältere Menschen oder auch Aktionen für die Nachbarschaftsbildung. Gefördert werden können Sachmittel und Honorarmittel und erste Aktivitäten, die noch im Jahr 2021 umgesetzt werden sollen.“, erläutert Beate Rafalski, Geschäftsführerin der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen. Die Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und beschieden. Die Projekte dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen haben. Letzter Tag der Antragstellung in diesem Jahr ist der 01. November 2021.

Das neue Landesprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ ist Teil einer von der Landesregierung beschlossenen Engagementstrategie für Nordrhein-Westfalen. Engagierte und zivilgesellschaftliche Organisationen hatten im Rahmen eines breiten Beteiligungsprozesses den Bedarf an zusätzlichen Förderzugängen, insbesondere Programmen der Kleinstförderung, geäußert.

Kontakt: Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V., Ahstr. 9, 0209 / 179 893 - 0