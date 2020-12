Aufgrund der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie müssen Menschenansammlungen vermieden und alles getan werden, um die Einsatz- und Hilfskräfte sowie die Krankenhäuser zu entlasten. Deshalb appellieren Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge und Polizeipräsidentin Britta Zur an alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener, in der Silvesternacht auf große, gemeinsame Feiern und Feuerwerke zu verzichten. Zudem danken sie allen Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei, die in den letzten Monaten herausragend und viele Stunden im Einsatz waren. „Nur wenn wir alle zusammenstehen, bekommen wir die Situation dauerhaft in den Griff“, so die Polizeipräsidentin.

Mehr Informationen

https://youtu.be/BY1r3KKBqmM