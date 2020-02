Ab Montag, 17. Februar 2020, finden im Auftrag der Trans-Tank GmbH Arbeiten an einem Lichtmast des südlichen Tanklagers in der Hafenstraße statt. Hierzu muss die Hafenstraße für einen Tag voll gesperrt werden.

Die Durchfahrt über die Hafenstraße zur Uferstraße bzw. Caubstraße ist für diesen Zeitraum nicht möglich.

Entsprechende Hinweise sowie Umleitungen werden ausgeschildert.

Im Anschluss ab Dienstag, 18. Februar 2020, wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Insgesamt werden die Arbeiten voraussichtlich am 21. Februar 2020 komplett abgeschlossen.

Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.