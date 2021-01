Für Kunden bietet sie in den nächsten Tagen Online-Ausblicke auf die Kapitalmärkte im Jahr 2021. eSport-Fans können sich auf ein virtuelles Fußballturnier freuen.

Die Corona-Pandemie zwingt uns auch in der Öffentlichkeitsarbeit zum Umdenken?, berichtet Bereichsleiter Frank Krallmann. So bietet die Sparkasse ihren Kunden in den nächsten Tagen verschiedene Online-Formate als Ersatz für Präsenzveranstaltungen. Frank Krallmann sieht vor allem einen Vorteil für die Teilnehmer:? Wir ersparen ihnen den Weg zur Sparkasse, auch wenn wir sie natürlich viel lieber persönlich bei uns begrüßen würden. Dafür können sie vom heimischen Wohnzimmer aus ganz entspannt zuhören oder mitmachen.?

Wie sieht das Angebot konkret aus?

Am 20. Januar, 19:00 Uhr berichtet Dr. Gertrud R. Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, live aus Frankfurt über? Märkte und Trends 2021? Für ihre Konjunktur- und Kapitalmarktprognose sind noch wenige Plätze frei.

Anmeldung per Mail (kommunikation@sparkasse-ge.de) mit Angabe des Namens, der Adresse und der teilnehmenden email-Adresse. Die Teilnehmer erhalten einen Link für den Livestream per Mail.

Um Geldanlagetrends geht es auch im? Deka-Live-Webcast? am 26. Januar, 2021 ab 19:00 Uhr.

Hochkarätige Experten wie Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka, gehen auf Fragen ein, die Anlegerinnen und Anleger beschäftigen: