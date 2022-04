Am 01.April.2022 wurde im Haus Marienfried ein in diesen Tagen ungewöhnliches Jubiläum gefeiert. Seit 40 Jahren ist Frau Elisabeth Kraski im Haus Marienfried tätig. In den ersten Jahren als Köchin, in den vergangenen Jahren zudem als Hauswirtschaftsleiterin.

Zu der kleinen Überraschungsparty kamen Kolleginnen und Kollegen sehr gerne. Frau Kraski war überwältigt und berichtete von ihren ersten Eindrücken am 01.April.1982. „Eigentlich wollte ich am zweiten Tag nicht mehr wiederkommen. Wie man sieht hat das nicht geklappt. Auch nach all den Jahren komme ich immer noch gerne zur Arbeit und freue mich auf die nächsten 40“ so Elisabeth Kraski mit einem großen Lächeln.

Einrichtungsleiter Marcus Becker und Vorstandsvorsitzender Pfarrer Wolfgang Pingel dankten Frau Kraski für den jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Bewohner. Neben dem hohen Maß an Fachlichkeit betonten beide auch das Herzblut, dass sie mit in ihre Arbeit bringt.

Gerade in Zeiten von häufig wechselnden Arbeitgebern ist ein so langer Verbleib in einem Unternehmen ein wichtiges und gutes Signal.