Gelsenkirchen. Mit dem Fahrplanwechsel am 07. Januar 2021 wird das Bus- und Bahnangebot in Gelsenkirchen weiter verbessert.



Linie 301: Bei der Linie 301 wird montags bis freitags der 15-Minuten-Takt in den Abendstunden bis ca. 22:00 Uhr verlängert.

Linie 302: Bei der Linie 302 wird montags bis freitags in den Abendstunden das Fahrtenangebot über die Haltestelle Heinrich-König-Platz hinaus bis Buer Rathaus zu einem 15-Minuten-Takt bis ca. 22:00 Uhr verdichtet. Um die Pünktlichkeit der Linie 302 zu verbessern, kommt es zu geringfügigen Fahrzeitverschiebungen montags bis samstags zwischen der Haltestelle Bochum August-Bebel-Platz und Wattenscheider Straße.

Linie 342: Die Verbindung zwischen Erle Forsthaus und Westfälischer Hochschule wird infolge des aktuellen Gelsenkirchener Nahverkehrsplans weiter verbessert. Im Bereich Sutum kommt es zur Verdichtung auf einen 30-Minuten-Takt von Erle Forsthaus bis zur Westfälischen Hochschule. Die Verstärkerfahrten fahren abweichend von der bisherigen Linienführung ab der Haltestelle Manfredstraße direkt zur Haltestelle Erle Forsthaus.

NE12: In Gelsenkirchen-Bismarck wird beim NE12 zwischen den Haltestellen Marschallstr. und Rückertstr. die Haltestelle Jakobstr. angefahren.

Linie 399: Die Linie verkehrt bekanntlich montags bis freitags und nur während der Vorlesungszeiten der Westfälischen Hochschule, d.h. für 2021 vom 04. Januar 2021 bis 12. Februar 2021, vom 29. März 2021 bis 23. Juli 2021, vom 20. September 2021 bis 23. Dezember 2021.

Die ab dem 07. Januar 2021 gültigen Fahrpläne der BOGESTRA-Linien sind bereits jetzt auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne abrufbar. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, unsere BOGESTRA-App, abgerufen werden.

