Der 11. Juni. 22 war ein Tag wie im Bilderbuch, die Sonne drängt durch die Wolken, erwärmt die Erde und verspricht, dass es ein schöner Tag wird. Dies hat auch seinen Grund, denn an diesem Tag wurde in Gelsenkirchen gefeiert, nein nicht der Schalker Aufstieg, nein an diesem Tag feiert sich die Caritas Gelsenkirchen. Es soll was besonderes werden. Im letzten Jahr wurde Caritas Buer 104 Jahre und der Caritas Verband Gelsenkirchen 100 Jahre alt. Ein ganz besonderer Grund die Gläser anzustoßen und sich gegenseitig zu gratulieren.

Gelsenkirchen, Caritas und Schalke gehören zusammen, wie die Flut und die Ebbe mit dem Meer und so ist es dann auch keine Frage, dass in der Glückauf-Kampfbahn -Schalke- Gelsenkirchen eine besondere Darbietung stattfinden wird.



Mitarbeiter aus den einzelnen Caritasstellen sollen gegen die U-17 Damenmannschaft der Schalker Fußball spielen.



Hier kann der Einrichtungsleiter Michael Lork nur mal von St. Anna berichten.

Als dieser Vorschlag die Runde machte, gab es bei einigen Personen, in erster Linie bei Pflegedienstleiter, Claudio Henze, kein Halten mehr. Sofort setzte er sich hin, telefonierte rum, sprach mit Mitarbeitern aus mehreren Häusern und stellte bereits eine Mannschaft aus Männern und Frauen zusammen, die die ehrenvolle Aufgabe haben sollen, den Caritasverband Gelsenkirchen gegen die Schalker Mädels auf dem Fußfallfeld zu vertreten. Aber es blieb nicht nur bei der Aufstellung, nein, er organisierte sogar Trainingsprogramme.

Jeden Dienstagabend ab 19.00 Uhr traf man sich auf einem Platz und übte Pässe, Torschüsse, Flanken und vieles mehr. Die Laufbereitschaft wurde durch intensives Training ausgebaut und wir die übrigen Mitarbeiter im Hause St. Anna mussten uns öfter anhören, dass der Muskelkater bzw. die Hexe bei einigen Spielern zugeschlagen hat. Aber was soll ich sagen, wir werden nicht alle jünger und Sport sollte man regelmäßig treiben. Einen Tag vor dem großen Ereignis spürte man die Nervosität deutlich, aber jetzt gab und gibt es kein zurück mehr.



Benefizspiel Caritas Gelsenkirchen gegen die Damenmannschaft Schalke 04

Der 11. Juni kam und das Wetter, wie gesagt, tat alles, damit ein Fußballspiel für alle Teilnehmer sowie für die Zuschauer in angenehmer Atmosphäre stattfinden kann. Gegen 15:00 Uhr betraten die Spieler das Feld. Was wohl in den Köpfen der einzelnen Spieler vorging. So mancher fühlte sich, als würde er sein Land vertreten und in irgendeiner Art vertrat er auch jemanden, hier nicht sein Land, sondern seine Caritas Gelsenkirchen.

Der Spiel ging hin und her und man merkte sehr schnell, dass der Spaß zwar eine gewisse Rolle spielte, aber das bei allen Beteiligten der Ehrgeiz ganz schön groß war. Obwohl am Schluss jeder sagte, dass das Ergebnis ja wohl zweitrangig sei, spürte man, dass die Caritasmannschaft heilfroh war, dass sie das Spiel mit 8 zu 7 Toren für sich entschieden hatte. Die Schalkermädels konnten zunächst ihre Enttäuschung nicht verbergen, hätten sie im Leben nie daran gedacht, dass man gegen eine zusammengewürfelte Mannschaft von der Caritas den Kürzeren ziehen würde. Sie hatten schlicht vergessen, dass die Spieler nicht 100 Prozent sondern mindestens 300 Prozent gegeben hatten und dass sie den Rest des Tages wohl nur noch auf der Couch lagen und sich ihre Wunden leckten.

Benefizspiel Caritas Gelsenkirchen gegen die Damenmannschaft Schalke 04

Doch, wie es in Gelsenkirchen üblich ist, freuten sich die Verlierer mit den Siegern und so wurde ein wunderbares Bild der Gemeinschaft und der Freude vom Fotografen geschossen, danach wurden das eine oder andere Glas noch miteinander geleert.

Ach ja, unser Pflegedienstleiter Claudio, musste in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Ein starkes Ziehen im Oberschenkel, eventueller Verdacht auf Muskelfaserriss, bedeutete sein Aus in dieser Begegnung. Der Einrichtungsleiter des Hauses St. Anna erklärte nach dem Spiel, dass er mit dem Ergebnis sehr gut leben kann und er auch mächtig stolz auf die Spieler und deren Einsatz ist und war.

Auf die Frage nach der Verletzung von Claudio, schmunzelte er und sagte wohl nicht ganz ernst gemeint, "Ja, wenn der so arbeiten würde, wie der spielt, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen". Dabei zwinkerte er mit den Augen und lies es sich nicht nehmen sich persönlich bei allen Beteiligten zu bedanken.

Benefizspiel Caritas Gelsenkirchen gegen die Damenmannschaft Schalke 04

Doch nicht nur die Spieler hatten einen schönen Tag, auch einige Mitarbeiter der Caritas tauchten auf und unterstützen die Mannschaft lautstark. Sie gehören einfach zum Team und auch wenn sie nicht gespielt haben, gehören sie zum Gewinnerteam. So ein Team macht die Caritas stark und so eine kleine Abwechslung tut allen gut, damit man die Schwere der alltäglichen Arbeit ein wenig an die Seite stellen kann und doch merkt, wie gut es ist, in einem Team zu spielen, zu arbeiten, zusammen zu sein und zu wissen, ja hier bin ich richtig und jeder von uns, ist für die Caritas Gelsenkirchen wichtig. Alle Beteiligten freuen sich schon auf neue Begegnungen und vielleicht kommt ja dann der ein oder andere, der jetzt noch keine Zeit hatte, hinzu.

Benefizspiel Caritas Gelsenkirchen gegen die Damenmannschaft Schalke 04

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligen, bei allen Menschen, die die Organisation übernommen haben, bei allen Spielern, bei allen Helfern, Zuschauern und allen, die dabei waren, herzlich bedanken. Ihr alle habt dafür gesorgt, dass es eine schöne Veranstaltung wurde, die man nicht so schnell vergessen wird. Ach ja übrigen Claudio, Dir wünschen wir alles gut, damit Du bald wieder fit wirst und dass Du Deine Mannschaft demnächst gegen weitere Gegner wieder aufs Feld führen wirst. Vielleicht ist es Dir dann auch möglich selber ein Tor zu schießen.