Annette Berg, seit Herbst 2016 städtische Beigeordnete für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration wird ab dem 1. Oktober 2020 neue Direktorin des Sozialpädagogischen Instituts in Berlin. Über diese berufliche Veränderung hat sie heute Oberbürgermeister Frank Baranowski informiert.

„Gerade in einer Zeit, in der die Bildungspolitik in Gelsenkirchen erheblichen Handlungsbedarf hat, ist der Weggang bedauerlich“, so Frank Baranowski, der gleichzeitig Annette Berg aber auch herzlich zu dieser beruflichen Veränderung gratuliert. „Das SPI in Berlin ist eine sehr renommierte Stiftung, die ganz wesentliche pädagogische Diskussionen in den letzten Jahren angeschoben hat.“

Ich weiß, dass dieser Schritt gerade in dieser durch die Corona -Krise verunsichernden Zeit für viele überraschend kommt“, so Annette Berg, die ihre Erfahrungen aus Gelsenkirchen, dem Ruhrgebiet und NRW in ihre neue Tätigkeit mitnimmt und in die Felder der Stiftung einfließen lassen will. „Die neue Aufgabe stellt für mich eine Weiterentwicklung meiner bisherigen beruflichen Erfahrungen dar und ich freue mich sehr darauf, als Direktorin des SPI an der Realisierung der Stiftungsziele mitwirken zu dürfen“

Über das weitere Verfahren zur Wiederbesetzung der Stelle wird Oberbürgermeister Frank Baranowski nun das Gespräch mit den Ratsfraktionen suchen.