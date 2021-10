BOGESTRA wegen Sturm Ignaz gefordert

GE. Gut vorbereitet ist die BOGESTRA heute Morgen in den stürmischen Donnerstag gestartet, fast ein Dutzend Mitarbeiter des Mobilitätsmanagements haben sich seit heute Betriebsbeginn fast ausschließlich um die Auswirkungen des Sturms Ignaz gekümmert und unter anderem aufgrund von Meldungen der Bus- und Bahnfahrer vor Ort Umleitungsstrecken festgelegt oder Linienwege trennen müssen.

Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, sind auch zahlreiche Beschäftigte aus dem verschiedenen Infrastruktur-Teams auf den Straßen im Einsatz.

Aufgrund der stellenweise schwierigen Verkehrslage kam es bis mittags im gesamten Betriebsgebiet auf Bus- und Straßenbahnlinien zu Verspätungen, jedoch nur an einzelnen Stellen zu Umleitungen oder Linientrennungen aufgrund umgestürzter Bäume oder größerer Äste - unter anderem auf den Buslinien 345, 349 und 356 sowie Straßenbahnlinien 306 und 302.

Teilweise war auch die Feuerwehr für die Straßenbahn im Einsatz, so in Witten im Bereich Crengeldanz. Hier konnten die Linien 309/310 durch einen Sturmschaden an einem Baum zeitweise nicht fahren.