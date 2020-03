Wegen Beseitigung von Fahrbahnschäden in der Busspur auf der Straße An der Rennbahn, erfolgen

von Mittwoch, 25. März 2020, Betriebsbeginn,bis voraussichtlich Anfang April 2020,auf den o.g. Linien folgende Maßnahmen

Für die Linien SB36, 383 und NE14 wird die Haltestelle BUERER STRASSE in Fahrtrichtung Gelsenkirchen Hbf zum Fahrbahnrand der Turfstraße verlegt, parallel der originalen Haltestelle.

Die Haltestelle SCHLOSS HORST in Richtung GE-Hbf wird um ca. 100 Meter vorverlegt, zum Fahrbahnrand der Straße An der Rennbahn und in Fahrtrichtung Buerer Straße, ebenfalls zum Fahrbahnrand, parallel der originalen Haltestelle verlegt.

Hinweis an mobilitätseingeschränkte Personen: Bitte beachten Sie, dass die Ersatzhaltestellen in der Regel nicht niederflurgerecht ausgebaut sind.