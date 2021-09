Gelsenkirchen. Letztes Jahr musste beides aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen und auch im April sah es noch schlecht für die Schiffsparade und das beliebte Familienfest aus. Jetzt heißt es aber dafür am Sonntag, dem 26. September, von 11:00 bis 17:00 Uhr, auf dem Platz an der roten Doppelbogenbrücke im Nordsternpark und auf dem Rhein-Herne-Kanal Leinen los und Schiff ahoi.

Das Familienfest, das aufgrund der Corona-Pandemie dieses Mal deutlich kleiner ausfällt, wird wieder von der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) veranstaltet, die Schiffsparade organisiert wie jedes Jahr der Regionalverband Ruhr (RVR).

Rund 30 Stände, Eventmodule und Mitmachaktionen erwarten die Besucher des Familienfestes in diesem Jahr. Snappy, der beliebte Rutsch-Fisch, und das Kinderschminken sind wie einige andere Attraktionen in diesem Jahr nicht mit an Bord, da dort der während der Corona-Pandemie nötige Abstand nicht hätte eingehal-ten werden können. Dafür gibt es Trampolinspringen, Torwandschießen, die beliebte Schiffschaukel und andere Attraktionen sowie das Schnupperangeln, Kreativangebote, Mitmach- und Infostände. Nicht zu vergessen: Ruhrgebietsartikel und Kunsthandwerk. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Das Foto zeigt von links Sandra Falkenauer (Leiterin Marketing/SMG), Melanie Meding (Veranstaltungsorganisation/SMG), Rita Krossa (Veranstaltungsorganisation/SMG).

Foto: msg

Die in der Corona-Pandemie notwendige Mund-Nasen-Maske muss mitgeführt werden, da sie überall dort getragen werden muss, wo ein Abstandhalten nicht möglich ist. Der RVR wird die Doppelbogenbrücke dieses Jahr nicht für das Publikum der Schiffsparade zur Verfügung stellen. Die Brücke darf ausschließlich passiert werden. Deshalb ist angeraten, sich frühzeitig einen Platz am Rhein-Herne-Kanal zu suchen, um sich die Schiffsparade, die um 14 Uhr startet, anzuschauen. Im begrenzten Umfang steht auch das Amphitheater für das Publikum zur Verfügung.

Auf ein Bühnenprogramm und eine offizielle Eröffnung wird in diesem Jahr verzichtet. Der Eintritt zum Familienfest ist frei, die üblichen Corona-Regeln sind zu beachten.