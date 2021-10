Essen - Karnap. Bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli starben in Deutschland viele Menschen. Die Flut verursachte zudem Sachschäden in Milliardenhöhe. Viele Menschen verloren ihr hab und gut.

Die Essener Kfz – Werkstatt der Autofachmannerhielt erhielt für ein Opfer der Flutkatastrophe ein kostenloses fahrbereites Fahrzeug. „Herzlichen Dank an die Spender“, so der Inhaber der Werkstadt, Frank Lübeck.

Kostenlos wurde das Fahrzeug durchgeschaut, und alles in Ordnung brachten. Spenden Fahrzeug wurde am Sonntag Transportier

Foto: Frank Lübeck

Am Sonntag. 26. September wurde das Spenderfahrzeug, natürlich Kostenlos seinem neuen Besitzer übergeben.

Vanessa hat bei der Flutkatastrophe ihr Auto verloren, hat ein 8 Wochen altes Baby und ist alleinerziehend.

„Mit unserem Scoda Oktavia konnten wir ihr sehr helfen, sie hat sich super gefreut und es war für uns alle ein sehr bewegender Moment! Anderen einfach mal zu helfen macht auch irgendwie total glücklich“! so Frank Lübeck.