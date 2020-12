Erle. In der Zeit ab dem 16.Dezember.2020 bleiben die Geschäftsräume für den Kundenverkehr aufgrund der neuerlichen Entwickelungen in Bezug auf die Corona Pandemie bis auf weiteres geschlossen.



Die Mitarbeiter/innen der GGW bleiben jedoch weiterhin telefonisch, per Mail oder schriftlich in dieser Zeit für Sie erreichbar.

‼️Betriebsschließung ab 24.Dezember.2020 – 03.Januar.2021‼️

In der Zeit vom 24.Dezember.2020 bis zum 03.Januar.2021 bleiben die Geschäftsräume aufgrund von Betriebsferien geschlossen. Ab Montag, den 04.Januar.2021 sind die Mitarbeiter/innen wieder erreichbar

Für Notdiensteinsätze innerhalb der Betriebsferien steht Ihnen die Firma Pellmann unter der Notrufnummer 0173 53 09 900 zur Verfügung.

Was ist ein Notdiensteinsatz?

-Rohrbruch

-Ausfall der kompletten Heizungsanlage (der Ausfall von einem einzelnen Heizkörper ist kein Notfall)

-Rohrverstopfung im WC, Küchenabfluss (Bei nachweislich vom Mieter verschuldeter Verstopfung sind die Einsatzkosten von diesem zu übernehmen.)

-Ausfall der gesamten Elektroversorgung. Schmorschaden an Steckdose. (Bei nachweislich vom Mieter verschuldeter Verschmorung sind die Einsatzkosten von diesem zu übernehmen. Der Ausfall einer einzelnen Steckdose ist kein Notfall)

-Sicherung von Fenster und WE-Türen nach Einbruch und Sturmschaden

🎄💫Die ggw wünscht eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021.🎄💫