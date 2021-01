Zum Tod von Karl-Heinz Obernier Der Gründer und langjährige Leiter der Städtischen Musikschule Gelsenkirchen im Alter von 80 Jahren verstorben

Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen trauert um Karl-Heinz Obernier. Wie am 29. Januar. 2021 bekannt wurde, verstarb der Gründer und langjährige Leiter der Städtischen Musikschule Gelsenkirchen Ende November 2020 im Alter von 80 Jahren.

Karl-Heinz Obernier war Domkapellmeister in Köln, ehe er 1977 im Dienst der Stadt Gelsenkirchen die hiesige Städtische Musikschule gründete. 1978 nahm die Städtische Musikschule den Unterricht auf; Obernier wurde der erste Leiter und hatte dieses Amt bis zu seinem Ruhestand 2005 inne. Als Musikschulfunktionär setzte er sich bundesweit für diese Form der Jugendförderung ein.

Darüber hinaus war Obernier seit 1977 Kustos der Walcker-Orgel, organsierte zahlreiche Orgelmatinees und konzerte mit berühmten Organisten und rief 1990 ein jährliches Veranstaltungsprogramm ins Leben, das als Orgelherbst zum festen Bestandteil des Gelsenkirchener Kulturlebens wurde.

Obernier begleitete nach dem Umbau des Hans-Sachs-Hauses die Restauration der Walcker-Orgel und die schwierige Suche nach einem neuen, dem Instrument angemessenen Standort, der in der Gemeinde St. Augustinus in Papenburg gefunden wurde.

Karl-Heinz Obernier hat das kulturelle Leben in Gelsenkirchen entscheidend mitgeprägt: als Musikschulgründer und Leiter sowie als Organist.