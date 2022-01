Gelsenkirchen. Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern den Impf-Wunsch zu erfüllen, schickt die Stadt Gelsenkirchen in Zusammenarbeit mit dem DRK weiterhin zwei Impfbusse auf die Reise durchs Stadtgebiet.

Für den kommenden Sonntag, 09. Januar, ergibt sich dabei eine Änderung: Statt auf dem Alfred-Fischer-Platz am Hans-Sachs-Haus macht der Bus von 8:00 bis 18:00 Uhr in Heßler Halt:

FitX-Studio, Asbeckstraße 3. Der zweite Bus fährt wie angekündigt am Sonntag den St. Urbanus-Kirchplatz/Russelplatz 2 in Buer an und steht dort ebenfalls von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Die Impfung ist kostenlos und eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument.

Ein Impfausweis und die Krankenkassenkarte sind hilfreich. Außerdem beschleunigt es den Impfprozess, wenn Impflinge, die eine Auffrischungsimpfung erhalten wollen, ihre alte Impfdokumentation mitbringen. Interessierte können sowohl Erst- und Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen erhalten.

Geimpft wird je nach Verfügbarkeit mit Biontech und/oder Moderna.

Hier alle Stationen im Überblick, die jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr angefahren werden:

Sonntag 9. Januar 2022

• Buer auf dem St. Urbanus-Kirchplatz/Russelplatz 2

• Heßler: FitX-Studio, Asbeckstraße 3

Montag 10. Januar 2022

• Resser Mark, Rewe Bielemeier, Im Emscherbruch 83-85

• Heßler, Netto Markendiscount, Grothusstraße 52

Dienstag 11. Januar 2022

Am Dienstag ist nur ein Bus unterwegs.

• Bismarck, Vorplatz ConsolTheater, Consolstraße 2-6, Stellplatz gegenüber Rewe

Mittwoch 12. Januar 2022

Am Mittwoch ist nur ein Bus unterwegs:

• Rotthausen, Rewe-Markt, Steeler Straße. 89-95

Donnerstag 13. Januar 2022

• Hassel, Netto Markendiscount, Bußmannstraße15

• Heßler, Melanchthonplatz, Fersenbruch 38

Freitag 14. Januar 2022

• Erle, Veltins-Arena, Rudi-Assauer-Platz 1

• City, Alfred-Fischer-Platz am Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11

Samstag 15. Januar 2022

• Buer auf dem St. Urbanus-Kirchplatz / Russelplatz 2

• City, Alfred-Fischer-Platz am Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11

Sonntag 16. Januar 2022

• Buer auf dem St. Urbanus-Kirchplatz / Russelplatz 2

• City, Alfred-Fischer-Platz am Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11

Die Stadt Gelsenkirchen bittet alle Ungeimpften, eines dieser Angebote wahrzunehmen und sich impfen zu lassen.

Hinweis für alle Impfwilligen: Kinder zwischen 12 und 16 Jahren können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person geimpft werden. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten.

Boosterimpfungen stehen für Personen unter 18 Jahren nicht zur Verfügung.