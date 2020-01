Helau und Alaaf !!!

An Karneval, da soll es sein,

da laden wir Euch zu uns ein!

Am Freitag, 21.Februar.2020, ist es wieder soweit. Die Karnevalsparty der Evangelischen Jugend Horst an der Industriestraße 38 steigt.

Alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren dürfen von 17:00 – 20:00 Uhr mit uns Karneval feiern - natürlich verkleidet :)

An Fasching, und das ist doch toll,

wird im Paule voll!