Buer. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an einer Erkrankung der Leber. Jeder vierte Erwachsene hat erhöhte Leberwerte. Rund 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung leiden an einer nicht alkoholischen Fettleber – einer typischen Wohlstandserkrankung. Über die Ursachen erhöhter Leberwerte und ihre Rolle bei der Früherkennung von Lebererkrankungen Informiert am Mittwoch, 09. Juni,2021 um 18:00 Uhr, die Gastroenterologin Dr. Sigrid Kaminiorz in einem Online-Seminar. „Die Leber ist ein Kraftwerk in unserem Bauch. Als wichtigstes Stoffwechselorgan ist sie zuständig für die Herstellung lebenswichtiger Hormone und Vitamine. Sie ist verantwortlich für die Regulation von Blutzucker, Blutgerinnung und Immunsystem. Als zentrale Entgiftungsstation des Körpers baut sie im Stoffwechsel anfallende giftige Substanzen und Medikamente“, sagt die Chefärztin der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hämatologie/Onkologie am Bergmannsheil Buer.

„Chefarztvisite" nennt das Bergmannsheil Buer die Patientenseminare, die vorerst als Online-Seminare stattfinden.