Am Mittwoch. 04. März. 2020 ist es wieder soweit.

Wo? Im Zugendzentrum Buerer Straße 86, in Horst.

Wann? In der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Geben Sie den Ehrenamtlichen Handwerkern die Chance und staunen Sie zu was Sie fähig sind 😃

Reparaturhilfen im Horster reparatur-Café waren schon vielfach erfolgreich: z.B. Schleifmaschine, Heckenschere, Schweißgerät, Radio, Kassettenrecorder, Kinderbücher, verschiedene Uhren, Babyfon, Drucker, Kaffeemaschinen, Toaster, Lampen, Staubsauger, Koffer, Nähmaschinen, Bügelstation, Handmixer, Hochdruckreiniger, Leitungsfinder, Pfeffermühle, diverse Nähflickarbeiten und so manches andere mehr...