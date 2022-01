Die Impfangebote der 04. Kalenderwoche

GE. Nach dem großen Ansturm auf die Impfangebote der Stadt Gelsenkirchen hat die Nachfrage aktuell etwas nachgelassen und konzentriert sich vor allem auf den Nachmittagsbereich. Die Stadt Gelsenkirchen passt daher die Öffnungszeiten des Impfzentrums und die Einsatzzeiten der Impfbusse an. Die Zahl der Impfstraßen im Impfzentrum wird nicht verringert, auch bleiben beide Impfbusse einsatzbereit, um bei Bedarf das Angebot wieder erhöhen zu können.

Ab Montag, 24. Januar 2022, öffnet das Impfzentrum

montags bis freitags jeweils von 14 bis 19 Uhr und

an Samstagen und Sonntagen wie bisher von 8 bis 18 Uhr.

Es stehen wie bisher jeweils zwei Straßen für Erwachsene und Kinder zur Verfügung.

An Werktagen wird künftig jeweils ein Bus im Einsatz sein und vorrangig die gut besuchten Standorte im gesamten Stadtgebiet anfahren. An Wochenenden werden weiterhin beide Impfbusse eingesetzt.

In der kommenden Woche werden die folgenden Standorte von den Impfbussen angesteuert:

Montag, 24. Januar 2022, von 8 bis 18 Uhr

Hessler, Grothusstraße 52, Netto Markendiscount

Dienstag, 25. Januar 2022, von 8 bis 18 Uhr

Bismarck, Vorplatz Consol Theater, Consolstraße 2-6, Stellplatz gegenüber Rewe

Mittwoch, 26. Januar 2022, von 8 bis 18 Uhr

Rotthausen, Steeler Straße 89-95, Rewe Markt

Donnerstag, 27. Januar 2022, von 8 bis 18 Uhr

Hassel, Bußmannstraße 15, Netto Markendiscount

Freitag, 28. Januar 2022, von 8 bis 18 Uhr

Buer, St. Urbanus Kirchplatz - Russelplatz 2

Samstag, 29. Januar 2022, von 8 bis 18 Uhr

Buer, St. Urbanus Kirchplatz - Russelplatz 2

Gelsenkirchen, Brüsseler Straße 8, Westfalen Tankstelle

Sonntag, 30. Januar 2022, von 8 bis 18 Uhr

Buer, St. Urbanus Kirchplatz - Russelplatz 2

Gelsenkirchen Innenstadt, Alfred-Fischer-Platz – Ebertstraße 11, Hans-Sachs-Haus

Geimpft wird jeweils mit Biontech oder Moderna.

Die Stadt Gelsenkirchen bittet alle Ungeimpften, eines dieser Angebote wahrzunehmen und sich impfen oder „boostern“ zu lassen.

Hinweis für alle Impfwilligen: Kinder zwischen 12 und 16 Jahren können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person geimpft werden. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten. Impfungen für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung und auch nur im Impfzentrum möglich, da für diese Altersgruppe eine spezielle Impfdosis vorgesehen ist. Die Termine können über das Buchungsportal auf der Internetseite der Stadt gebucht werden.