Hiermit Veröffentlich ich ein Schreiben an das Ordnungsamt nachdem sich mehrere Bürgerinnen und Bürger im Umfeld der Horster Devensstraße bei mir Beschwert haben.

Laut aus Sage der Mitarbeiter der Leitstelle des Ordnungsdienstes ist mein Schreiben an den Außendienst weitergegeben worden, aber in wie fern man hier Tätig geworden ist konnte man mir am Donnerstag. 22. Februar 2020 bei meinem letzten Anruf nicht gesagt werden.

Der Zustand wir immer Schlimmer statt besser. Die Schulkinder und Erwachsene wechseln schon die Straßenseite, weil man Angst hat von Ratten angefallen zu werden.

Mein Schreiben ging nicht nur an das Ordnungsamt, sondern auch an Horster Politiker, aber auch ihnen geht das am aller wertesten vorbei.

PS: Ich Überlege ob ich das Gesundheitsamt davon in Kenntnis setze.

Heinz Kolb- Seniorenvertreter/Nachbarschaftsstifter 45899 GE- Horst, Devensstraße 52.

Stadt Gelsenkirchen - Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Leitstelle für Sicherheit & Ordnung

Ebertstraße 11

45879 Gelsenkirchen

Betreff: Rattenplage auf der Devensstraße 80 in Gelsenkirchen – Horst

Freitag, 7. Februar 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

bin heute von mehreren Bürgerinnen Anwohnern der Devensstraße in Gelsenkirchen Angerufen worden, und habe auch Fotos welche gestern am Donnerstag. 06. Februar. 2020 aufgenommen wurden zugesendet bekommen.

Auf der Devensstr. 80 gegen über der Poststraße siehe Fotos, hat sich Regelrecht eine Rattenplage durch Müll- und sonstigen Unrat entwickelt.

In wie fern sie darüber Informiert sind entzieht sich meine Kenntnisse.

In der Regel wäre diese ein Fall für das Gesundheitsamt, da auch ein Zettel angebracht ist wo darauf steht Vorsicht Rattengift.

In der Nähe befindet sich die Nordsternschule welche nur 2. Min. Entfern ist, sowie die Städtische Kita Diesterweg eben falls 2. Minuten Fußweg sowie das Senioren Zentrum Haus Marienfried in der Marienfriedstraße das 5. Minuten entfernt ist.

Zurzeit hat jeder Angst vor dem Coronavirus welcher in China ausgebrochen ist, und bereits auch einige Fälle in Deutschland behandelt werden, Chinesische Forscher haben den Verdacht, der Coronavirus von Tiere übertragen wird.

Ich möchte sie bitte den Verursacher zu beauftragen einen Menschen würdigen Zustand herzustellen, bevor es noch schlimmer wird.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Kolb

Seniorenvertreter/Nachbarschaftsstifter

Devensstraße 52

45899 Gelsenkirchen