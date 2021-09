GE. Der kommende erste Oktober wird für die rund 1.500 Studienstarter an der Westfälischen Hochschule der Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Sie beginnen an den drei Standorten in Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen ihre akademische Ausbildung in vielen technischen, naturwissenschaftlichen oder ökonomischen Studiengängen. Wie viele andere Bereiche des täglichen Lebens war und ist auch der Hochschulbetrieb von der Corona-Pandemie betroffen: Ein Großteil der Vorlesungen und Seminare wurde in den virtuellen Raum verlegt.

Ab dem kommenden Wintersemester soll es wieder stärker in Richtung Normalität gehen. Unter den entsprechenden Schutzmaßnahmen findet wieder mehr Präsenz statt und die drei Campus‘ sollen soweit möglich wieder ins studentische Leben zurückfinden. „Die Hochschule hat sich wegen Corona zu einem anderen, wenngleich auch feierlichen Weg entschlossen“, so Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann. Am Freitag, den ersten Oktober heißt es daher: einschalten zum „Digital Welcome“.

Ab 10 Uhr werden die „Erstis“ aus einem Pop-up-TV-Studio am Campus Recklinghausen beim „Digital Welcome – Ersti-START" begrüßt. In einer unterhaltsam interaktiven Show gibt es Informationen rund um den Studienstart an der Westfälischen Hochschule. Während der Show bekommen die Studierenden die Möglichkeit, selbst Teil der Show zu werden und Fragen zu stellen.

Außerdem bekommt jeder, der will, eine „Ersti-Tasche mit nützlichen, aber nachhaltigen Dingen zum Studienstart. Daniel Danger, „bekannt aus Funk und Fernsehen, wird als „rasender Reporter“ über die drei Standorte reisen und die allerersten „Ersti-Taschen“ verteilen. Alle anderen bekommen ihre Ersti-Tasche bei Vorlesungsstart.

Am Abend folgt dann das, worauf sich, so die Erfahrung der Hochschule, fast jeder Studierende ein ganzes Jahr freut: die „START-Party“. Normal füllen bis zu 2.000 junge Menschen den Campus Gelsenkirchen, um gemeinsam den Studien- und Semesterbeginn zu feiern. Auch das wird in diesem Jahr anders, aber nicht weniger attraktiv, verspricht die Hochschule. Ab 19.45 Uhr heißt es dann nämlich erneut einschalten zur „Digital Welcome – START-Party", die sich gemeinsam zu „Der interaktiven Party des Jahres“ steigern soll!

Zunächst begrüßt Daniel Danger die Zuschauer wieder aus seinem „Wohnzimmer-Studio“ in Recklinghausen. Auch hier haben die Zuschauenden die Möglichkeit, Teil der Show zu werden. Für die passende Partymusik geht es ab etwa 22.15 Uhr raus aus dem Studio. Bei einem DJ-Auftritt von VIZE, wird der Campus Recklinghausen in einer großen Lichtshow erstrahlen. Empfangbar sind beide Live-Streams über den Youtube-Kanal der Westfälischen Hochschule.