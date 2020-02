In einer Digitalen Sprechstunde beantworten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek Gelsenkirchen regelmäßig Fragen rund um die Themen eBook-Ausleihe und Musikstreaming und geben Tipps für das Einrichten. Die Info-Abende finden einmal im Monat in der Stadtteilbibliothek Buer und in der Zentralbibliothek im Bildungszentrum statt.

Die nächsten Termine sind am:



Donnerstag, 6. Februar 2020,

von 17 bis 18.30 Uhr in der

Stadtteilbibliothek Buer

an der Hochstraße 40-44 (Eingang Luciagasse) in 45894 Gelsenkirchen

(Info-Telefon: 0209 169 4378)

und am



Mittwoch, 26. Februar 2020,

von 16.30 bis 18.30 Uhr in der

Zentralbibliothek im Bildungszentrum

an der Ebertstraße 19 in

45879 Gelsenkirchen,

(Info-Telefon: 0209 169 2819).



In diesen Sprechstunden wird die eBib, die virtuelle Zweigstelle der Stadtbibliothek, vorgestellt und es wird Gelegenheit geben, verschiedene Geräte auszuprobieren. Interessenten sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Geräte mitzubringen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter den genannten Telefonnummern wird empfohlen.