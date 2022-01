GE. Vornamen für das Kind auszusuchen, ist nicht leicht, und die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Doch manche Vornamen sind besonders beliebt in Gelsenkirchen: Emilia und Adam führen die Liste in 2021 an.

Auf den zweiten Plätzen finden sich Lina bei den Mädchen und Noah bei den Jungen. Alya und Hamza sind auf dem dritten Platz.

Auf den weiteren Plätzen bei den Mädchen folgen: 4. Mira, 5. Lia, 6. Mila, 7. Sara, 8. Emily, 9. Emma, 10. Sophia.

Auf den weiteren Plätzen bei den Jungen: 4. Malik, 5. Ali, 6. Elias, 7. Aras, 8. Milan, 9. Ömer, 10. David.

Diese Informationen lieferte das Gelsenkirchener Standesamt aus der Vornamenstatistik 2021.