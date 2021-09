Am politisch umstrittenen Windrad auf der Mottbruchhalde in Gladbeck - Brauck wurde Mittwoch. 01. September. 2021 der dritte und letzte Flügel montiert werden.

Damit ist der Aufbau des Windrades abgeschlossen.

Eigentlich sollte die Montage schon letzte Woche durch sein - wegen des windigen Wetters mussten die Arbeiten aber verschoben werden. Im Herbst soll das Windrad dann in Betrieb gehen. Der Betreiber Steag will damit bis zu 3.500 Haushalte in Gladbeck mit Strom versorgen.