Die Betrüger geben sich bei dieser neuen Masche als Angehörige aus, die behaupten, sie hätten sich mit dem Virus infiziert und würden nun in einem Krankenhaus liegen. Angeblich benötigten sie auf Grund ihrer Erkrankung dringend Geld für die Behandlung bzw. teure Medikamente. Da sie selbst im Krankenhaus liegen würden, könnten sie nur einen Boten schicken, der das Geld oder auch die Wertsachen für sie abholt.

Wenn Sie angerufen werden, vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist und fordern Sie den Anrufer grundsätzlich dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen! Rufen Sie den vermeintlichen Verwandten über die Ihnen bekannte oder selbst herausgesuchte Rufnummer zurück! Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, z. B. oft ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen! Informieren Sie sofort die Polizei über 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vor- kommt und wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind!

Bitte informieren Sie ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger! Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern, Onkeln, Tanten und Nachbarn über die Methoden der Trickbetrüger und geben Sie die Präventionstipps der Polizei weiter!