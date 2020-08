Das Interventionsteam EU-Ost der Stadt Gelsenkirchen hat nach Hinweisen aus der Bevölkerung und aufgrund eigener Erkenntnisse am Donnerstag. 27. August. 2020 zwei Häuser in der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord überprüft. Das gemischte Team aus Kommunalem Ordnungsdienst (KOD), Baubehörde und Wohnungsaufsicht, Arbeitsverwaltung, Polizei, Stromversorger und Sprachmittlern führte dabei umfangreiche Kontrollen durch.



Von insgesamt 35 gemeldeten Personen wurden 26 angetroffen. Wegen eines Meldeversäumnisses wird gegen eine Person ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Von Amtswegen können insgesamt zwei Personen abgemeldet werden.

In beiden Objekten wurden Dachgeschosswohnungen wegen fehlender Baugenehmigungen und dem Fehlen eines zweiten Rettungsweges unmittelbar geräumt.

Weitere vier Nutzungsuntersagungen wurden wegen zu schmaler Fensterflügel und dadurch beeinträchtigter Rettungswege ausgesprochen. Hier wurde von einer sofortigen Räumung abgesehen.

Aufgrund von Energierückständen hat der örtliche Stromversorger einen Stromzähler gesperrt.



Im unmittelbaren Umfeld der Gebäude hat der Verkehrsüberwachungsdienst zwei Fahrzeuge wegen des fehlenden Versicherungsschutzes und ein Fahrzeug wegen verkehrsbehindernden Parkens abgeschleppt.

Zehn weitere Verwarnungen wurden wegen fehlender Umweltplaketten und wegen Parkens auf dem Gehweg ausgesprochen. Wegen des Abstellens eines Fahrzeuges ohne Kennzeichen wird gegen einen Hausbewohner ein Bußgeldverfahren eingeleitet.